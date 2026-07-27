Clip mop frame
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|20 x 20 x 5
Kokkusobivad masinad
- TTS Kit Velook Infinity 1tk
- TTS Lamello Lampo, 40 cm mopi tald 1tk
- TTS Lamello Lampo, 60 cm mopi tald 1tk
- TTS Lukustussüsteemiga mopialus, 40 cm 1tk
- TTS Mopi alus, klappidega, 40 cm 1tk
- TTS Mopi hoidja klambriga, 40 cm 1tk
- TTS Mopi süsteem 1tk
- TTS Mopialuse kleepkinnitus, 40 cm 1tk
- TTS Plokisüsteemiga mopialuse hoidja, 40 cm 1tk
- TTS Pockety Lampo raam, 40 cm 1tk
- TTS Tolmu pühkimise seade klambriga, 60 cm 1tk
- TTS Tolmumopi hoidja 80 cm 1tk
- TTS Uni System Lampo raam, 40 cm 1tk
- TTS Uni System mopialus Block süsteemiga 1tk
- TTS Velook Lampo raam, 40 cm 1tk
- TTS Wet Disinfection WDS raam, 40 cm 1tk
- TTS Wet Disinfection WDS raam, 50 cm 1tk
- TTS Wet System Light Lampo raam, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus