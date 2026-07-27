Automaatpesulate intuitiivne käivitussüsteem, mis on valmistatud kõrgekvaliteetsest plastmassist (värvikood RAL 7012), esipaneel roostevabast terasest. Käivitussüsteem võimaldab puuteekraanilt sisaldada PIN-koodi, samuti on sellel vöötkoodilugeja üksiku, mitme ja pikaajalise vöötkoodi lugemiseks ning integreeritud liides erinevateks kassasüsteemideks. Päikesekaitse tagab hea loetavuse ja seda ka kehvades valgusoludes. Seade on ette nähtud seinale kinnitamiseks, tugijalg on saadaval valikulise lisatarvikuna.