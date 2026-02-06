Filter HEPA (EN 1822:1998) on peaaegu kohustuslik neile, kes tahavad pärast meie akutoitel käsitolmuimeja CVH 2 kasutamist kodus kergesti hingata. See eemaldab võetud toaõhust ohutult ja kindlalt kuni 99,5% ka kõige väiksematest osakestest läbimõõduga vaid 0,3 µm, sealhulgas seente eosed ja bakterid või allergeenid nagu lestade väljaheited ja õietolm. Parimate tulemuste saamiseks puhastage filtrit iga 2 nädala järel või vahetage välja iga 6 kuu tagant.