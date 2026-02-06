CVH 2 Filtrikomplektt 2x
Meie filter HEPA eemaldab väljalaskeõhust kindlalt kuni 99,5% ka kõige väiksematest osakestest, seeneeostest, bakteritest ja allergeenidest nagu lestade väljaheited või õietolm (EN 1822:1998).
Filter HEPA (EN 1822:1998) on peaaegu kohustuslik neile, kes tahavad pärast meie akutoitel käsitolmuimeja CVH 2 kasutamist kodus kergesti hingata. See eemaldab võetud toaõhust ohutult ja kindlalt kuni 99,5% ka kõige väiksematest osakestest läbimõõduga vaid 0,3 µm, sealhulgas seente eosed ja bakterid või allergeenid nagu lestade väljaheited ja õietolm. Parimate tulemuste saamiseks puhastage filtrit iga 2 nädala järel või vahetage välja iga 6 kuu tagant.
Omadused ja tulu
Eemaldab osakesed, seeneeosed, bakterid ja allergeenid, näiteks tolmulestade väljaheited ja õietolmu
Kiire ja lihtne vahetada
Pikk kasutusiga tänu regulaarsele väljaharjamisele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|104 x 52 x 45
Kasutusvaldkonnad
- Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides