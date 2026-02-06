CVH 2 Filtrikomplektt 2x

Meie filter HEPA eemaldab väljalaskeõhust kindlalt kuni 99,5% ka kõige väiksematest osakestest, seeneeostest, bakteritest ja allergeenidest nagu lestade väljaheited või õietolm (EN 1822:1998).

Filter HEPA (EN 1822:1998) on peaaegu kohustuslik neile, kes tahavad pärast meie akutoitel käsitolmuimeja CVH 2 kasutamist kodus kergesti hingata. See eemaldab võetud toaõhust ohutult ja kindlalt kuni 99,5% ka kõige väiksematest osakestest läbimõõduga vaid 0,3 µm, sealhulgas seente eosed ja bakterid või allergeenid nagu lestade väljaheited ja õietolm. Parimate tulemuste saamiseks puhastage filtrit iga 2 nädala järel või vahetage välja iga 6 kuu tagant.

Omadused ja tulu
Eemaldab osakesed, seeneeosed, bakterid ja allergeenid, näiteks tolmulestade väljaheited ja õietolmu
Kiire ja lihtne vahetada
Pikk kasutusiga tänu regulaarsele väljaharjamisele
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 2
Värvus Valge
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 104 x 52 x 45
Kasutusvaldkonnad
  • Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides