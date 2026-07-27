DB 24 Dirt Blaster düüs
KHB kesksurvepesuri ja OC 6-18 Outdoor Cleaner pöörlev otsik eemaldab tugevalt ja tõhusalt tõrksa mustuse. Sobib ideaalselt ka kitsaste ruumide puhastamiseks.
Puhas jõudlus: pöörleva veejoaga eemaldab DB 24 Dirt Blaster pöörlev otsik eriti tõhusalt tõrksa mustuse ning sobib ideaalselt ka pragude, tühimike ja muude kitsaste ruumide puhastamiseks. Kiirühendusadapter muudab muude tarvikute vahetamise kiireks ja lihtsaks. Pöördotsik ühildub kõigi KHB-seeria käeshoitavate akukesksurvepesuritega ja kõigi OC 6-18 Outdoor Cleaner mudelitega.
Omadused ja tulu
Pöörlev täisjuga
- Tugevam puhastusjõudlus tõrksa mustuse või kitsastes kohtades, nagu praod ja vahed.
Konnektor Quick Connect
- Lihtsad ja kiirelt vahetatavad tarvikud.
Kompaktne disain
- Lihtne hoiustada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|106 x 42 x 44
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Rõdu
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Dekoratiivsed esemed (lillepotid jne)
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia mänguasjad
- Lemmikloomakorvid ja voodid
- Prügikonteinerid
- Mootorrattad ja rollerid
- Veljed