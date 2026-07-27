Puhas jõudlus: pöörleva veejoaga eemaldab DB 24 Dirt Blaster pöörlev otsik eriti tõhusalt tõrksa mustuse ning sobib ideaalselt ka pragude, tühimike ja muude kitsaste ruumide puhastamiseks. Kiirühendusadapter muudab muude tarvikute vahetamise kiireks ja lihtsaks. Pöördotsik ühildub kõigi KHB-seeria käeshoitavate akukesksurvepesuritega ja kõigi OC 6-18 Outdoor Cleaner mudelitega.