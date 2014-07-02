Detailiotsik
Ideaalne pragude, nurkade, servade ja teiste raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Lõputud kasutusvõimalused koos ümmarguse harjaga.
Ideaalne pragude, nurkade, servade ja muude raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks. Koos ümmarguse harjaga saab selle abil puhastada erinevaid pindu köögis, vannitoas ja WC-s. Muudab pragude puhastamise lihtsaks.
Omadused ja tulu
Kinnitus lisatarvikutele
- Kinnitus harjadele, lisadüüsile ja pikendusele
Kaardus kujuga
- Lihtsam juurdepääs raskesti ligipääsetavatele kohtadele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|180 x 50 x 40
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Vaibad
- Rulood
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.