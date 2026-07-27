Detailotsak oma võimsa peenikese joaga sobib eriti hästi väiksemate detailide ja kitsaste pragude puhastamiseks, samuti tõrksa mustuse eemaldamiseks. See täiendab ideaalselt lapikut jugaotsakut, mis survepesuri komplekti kuulub. Ei sobi lemmikloomade pesemiseks.