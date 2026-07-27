Detailotsak
Detailotsaku abil saab puhastada väiksemad komponendid, kitsad praod ning eemaldada tõrksa mustuse. See kinnitatakse survepesuri pesupüstoli otsa ja sellest väljub võimas peenike juga.
Detailotsak oma võimsa peenikese joaga sobib eriti hästi väiksemate detailide ja kitsaste pragude puhastamiseks, samuti tõrksa mustuse eemaldamiseks. See täiendab ideaalselt lapikut jugaotsakut, mis survepesuri komplekti kuulub. Ei sobi lemmikloomade pesemiseks.
Omadused ja tulu
Punktjuga
- Peenike juga detailseks puhastamiseks.
Võimas
- Eriti tõrksa mustuse, detailide ja kitsaste pragude jaoks.
Paigaldatakse pesupüstolile
- Düüse on lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|29 x 27 x 27