Disc brush complete black D51, Kõva, Must, 510 mm

Must väga abrasiivne ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kareduse aste Kõva
Kogus (tk.) 1
Kaal, sh pakend (kg) 4,9