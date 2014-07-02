Disc brush complete black D51, Kõva, Must, 510 mm
Must väga abrasiivne ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kareduse aste
|Kõva
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,9
Kokkusobivad masinad
- B 260 RI Bp Dose+D100
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
- B 50 W Bp*JP+D60+Dose+Autofill+Homebase
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+Dose+Rinse+AF
- BD 50/50 C Classic Bp
- BD 50/50 C Classic Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 C Classic Bp *EU
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Bp *EU
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 80Ah