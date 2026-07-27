Düüsi konnektor/kruvi konnektor

Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 x M 22 x 1,5 ja 1 x M 18 x 1,5.