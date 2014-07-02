Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h.

Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h.

Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Kokkusobivad masinad