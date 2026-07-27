Düüside komplekt 035
Komplekt koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust (tüübispetsiifiline). Optimaalsete märgpuhastustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
See düüside komplekt suurendab Kärcheri märgpuhastusseadme efektiivsust. Koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- Liivaprits veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikuta)
- Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)