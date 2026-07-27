Düüside komplekt 045
Komplekt koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust (tüübispetsiifiline). Optimaalsete märgpuhastustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
See düüside komplekt suurendab Kärcheri märgpuhastusseadme efektiivsust. Koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4