Düüside komplekt 045 märgpuhastuseks

Düüside komplekt koos düüsi ja südamikuga (tüübispetsiifiline). Tagab Kärcheri märgpuhastusseadmete optimaalse töö. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastusseadmetega 4.762-010/-022.

See düüside komplekt suurendab Kärcheri märgpuhastusseadme efektiivsust. Koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastusseadmega 4.762-010/-022.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
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