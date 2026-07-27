Düüside komplekt 050
Komplekt koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust (tüübispetsiifiline). Optimaalsete märgpuhastustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga.
See düüside komplekt suurendab Kärcheri märgpuhastusseadme efektiivsust. Koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4