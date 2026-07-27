Düüside komplekt 055 z. Inno/Easy Set 500 - 600 l/h

Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 500 - 600
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,1