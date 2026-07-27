Düüside komplekt 055 z. Inno/Easy Set 500 - 600 l/h
Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|500 - 600
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam
- Vahukomplekt Easy Foam
- Vahukomplekt Inno Foam
- Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga