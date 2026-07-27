Düüside komplekt 090 komplektile Inno/Easy 700 - 1000 l/h

Düüside komplekt sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukomplektile Inno/Easy Foam, mille jõudlus on 700-1000 l/h. Süsteemi optimaalse töö tagamiseks.

Düüside komplekt 090 sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukomplektile Inno/Easy Foam, mille jõudlus on 700–1000 l/h. Süsteemi optimaalse töö tagamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 700 - 1000
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Kokkusobivad masinad