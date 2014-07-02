Düüside komplekt märgpuhastusseadmetele 050
Düüside komplekt koos düüsi ja südamikuga (tüübispetsiifiline). Tagab Kärcheri märgpuhastusseadmete optimaalse töö. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastusseadmetega 4.762-010/-022.
See düüside komplekt suurendab Kärcheri märgpuhastusseadme efektiivsust. Koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastusseadmega 4.762-010/-022.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
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