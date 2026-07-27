Düüside komplekt survepesuritele, mille veevoolu hulk on 750-1000 l/h

HD/HDS survepesuritele, mille veevoolu hulk on 750–1000 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,2