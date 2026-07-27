Easy Fix Mini põrandaotsaku komplekt
Mugav takjapaelkinnitusega ja mikrokiudpõrandalapiga: Aurupuhastite põrandaotsaku komplekt EasyFix Mini võimaldab lappi asendada ilma mustusega kokk upuutumata. Eriti sobiv kasutamisega väikestel pindadel ja raskesti juurdepääsetavates kohtades.
Põrandapuhasti otsak EasyFix Mini on varustatud kokkusobiva mikrokiudpõrandalapiga ja tagab kõvakattega põrandatel ideaalsed puhastustulemused – seda isegi nurkades ja piki seinaääri. Nutika takjapaelkinnituse kasutamisel saab mikrokiudpõrandalapi kiirelt ja lihtsalt kinnitada põrandaotsakule: lihtsalt suruge põrandapesulapp EasyFix Mini põrandaotsakule ja see on kasutusvalmis. Pärast puhastamist saab põrandapesulapi eemaldada EasyFix põrandaotsakult ilma mustusega kokkupuutumata: lihtsalt astuge lapile kinnitatud ribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
Omadused ja tulu
Mugav takjakinnitus
- Kinnitamiseks suruge põrandapuhastuslapp lihtsalt EasyFix põrandaotsakule.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapesu lapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
Innovaatiline lamelltehnoloogia
- Tänu lamellidele jaotub aur kogu puhastatavale pinnale ja läbi mikrokiudlapil ühtlaselt
Paindlik otsaku ühendus
- Ergonoomiline ja efektiivne puhastamine sõltumata kasutaja pikkusest.
- Ideaalne mööbli alla ulatumiseks.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskelt juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Eriti sobiv väikestele ruumidele ja raskesti juurdepääsetavatele kohtadele
- Ideaalsete puhastustulemuse ja suuremate puhastatud pindade saavutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|243 x 101 x 96
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)