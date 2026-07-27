Easy Fix põrandaotsaku komplekt

Mugav takjapaelkinnitusega ja mikrokiudpõrandalapiga: Aurupuhastite põrandaotsaku komplekt EasyFix võimaldab lappi asendada ilma mustusega kokku puutumata.

Põrandapuhasti otsak EasyFix on varustatud kokkusobiva mikrokiudpõrandalapiga ja tagab kõvakattega põrandatel ideaalsed puhastustulemused – seda isegi nurkades ja piki seinaääri. Nutika takjapaelkinnituse kasutamisel saab mikrokiudpõrandalapi kiirelt ja lihtsalt kinnitada põrandaotsakule: lihtsalt suruge põrandapesulapp EasyFix põrandaotsakule ja see on kasutusvalmis. Pärast puhastamist saab põrandapesulapi eemaldada EasyFix põrandaotsakult ilma mustusega kokku puutumata: lihtsalt astuge lapile kinnitatud ribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.

Omadused ja tulu
Mugav takjakinnitus
  • Kinnitamiseks suruge põrandapuhastuslapp lihtsalt EasyFix põrandaotsakule.
  • Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
  • Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
Innovaatiline lamelltehnoloogia
  • Tänu lamellidele jaotub aur kogu puhastatavale pinnale ja läbi mikrokiudlapil ühtlaselt
Paindlik otsaku ühendus
  • Ergonoomiline ja efektiivne puhastamine sõltumata kasutaja pikkusest.
  • Ideaalne mööbli alla ulatumiseks.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
  • Nurkade, servade ja muude raskelt juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
  • Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
  • Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 314 x 177 x 97
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad
  • Seinaplaadid