Easy Fix põrandaotsaku komplekt
Mugav takjapaelkinnitusega ja mikrokiudpõrandalapiga: Aurupuhastite põrandaotsaku komplekt EasyFix võimaldab lappi asendada ilma mustusega kokku puutumata.
Põrandapuhasti otsak EasyFix on varustatud kokkusobiva mikrokiudpõrandalapiga ja tagab kõvakattega põrandatel ideaalsed puhastustulemused – seda isegi nurkades ja piki seinaääri. Nutika takjapaelkinnituse kasutamisel saab mikrokiudpõrandalapi kiirelt ja lihtsalt kinnitada põrandaotsakule: lihtsalt suruge põrandapesulapp EasyFix põrandaotsakule ja see on kasutusvalmis. Pärast puhastamist saab põrandapesulapi eemaldada EasyFix põrandaotsakult ilma mustusega kokku puutumata: lihtsalt astuge lapile kinnitatud ribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
Omadused ja tulu
Mugav takjakinnitus
- Kinnitamiseks suruge põrandapuhastuslapp lihtsalt EasyFix põrandaotsakule.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
- Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.
Innovaatiline lamelltehnoloogia
- Tänu lamellidele jaotub aur kogu puhastatavale pinnale ja läbi mikrokiudlapil ühtlaselt
Paindlik otsaku ühendus
- Ergonoomiline ja efektiivne puhastamine sõltumata kasutaja pikkusest.
- Ideaalne mööbli alla ulatumiseks.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskelt juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|314 x 177 x 97
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid