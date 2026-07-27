Põrandapuhasti otsak EasyFix on varustatud kokkusobiva mikrokiudpõrandalapiga ja tagab kõvakattega põrandatel ideaalsed puhastustulemused – seda isegi nurkades ja piki seinaääri. Nutika takjapaelkinnituse kasutamisel saab mikrokiudpõrandalapi kiirelt ja lihtsalt kinnitada põrandaotsakule: lihtsalt suruge põrandapesulapp EasyFix põrandaotsakule ja see on kasutusvalmis. Pärast puhastamist saab põrandapesulapi eemaldada EasyFix põrandaotsakult ilma mustusega kokku puutumata: lihtsalt astuge lapile kinnitatud ribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles.