Kahe suure imavusega ja vastupidava universaalse EasyFix põrandapuhastuslapi komplekt sobib ideaalselt SC 1 Uprightiga. Spetsiaalse aasstruktuuriga tekstiilkangas tagab eriti hea mustuse eemaldamise. Kõrge auru läbilaskvus võimaldab suurepäraseid ja hügieeniliselt puhtaid puhastustulemusi nurkades ja servades. Tänu konksu ja silmuse süsteemile saab põrandapuhastuslappe lihtsalt ja kiiresti kinnitada SC 1 Uprighti EasyFix põrandaotsiku külge: lihtsalt vajuta peale ja ongi valmis. Töö ajal püsib riie kindlalt paigal ja ei saa libiseda. Pärast puhastamist saab kasutatud lapi eemaldada ilma mustusega kokku puutumata: selleks astu lapil olevale jalasakile ning tõmba põrandaotsik üles ja sealt eemale.