EasyFix põrandalappide komplekt
Kaks kvaliteetset universaalset suurt põrandapuhastuslappi SC 1 Upright jaoks. Täiuslikud puhastustulemused ja lapivahetus ilma mustusega kokku puutumata: tänu konksu ja silmuse süsteemile on lihtne kinnitada ja eemaldada.
Kahe suure imavusega ja vastupidava universaalse EasyFix põrandapuhastuslapi komplekt sobib ideaalselt SC 1 Uprightiga. Spetsiaalse aasstruktuuriga tekstiilkangas tagab eriti hea mustuse eemaldamise. Kõrge auru läbilaskvus võimaldab suurepäraseid ja hügieeniliselt puhtaid puhastustulemusi nurkades ja servades. Tänu konksu ja silmuse süsteemile saab põrandapuhastuslappe lihtsalt ja kiiresti kinnitada SC 1 Uprighti EasyFix põrandaotsiku külge: lihtsalt vajuta peale ja ongi valmis. Töö ajal püsib riie kindlalt paigal ja ei saa libiseda. Pärast puhastamist saab kasutatud lapi eemaldada ilma mustusega kokku puutumata: selleks astu lapil olevale jalasakile ning tõmba põrandaotsik üles ja sealt eemale.
Omadused ja tulu
Kõrgkvaliteetne mikrofiiberKanga spetsiaalne silmusstruktuur tagab eriti hea mustuse imamise ja põhjaliku puhastustulemuse kõigil tihendatud kõvadel pindadel. Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitusPõrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega. Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusribaLapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles. Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 140 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid