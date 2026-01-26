eco!Booster 120
Ideaalne tundlikele pindadele – eco!Booster tagab 50% parema puhastustulemuse kui Kärcheri standardne tasapinnaline juga, säästes vett, energiat ja aega.
Tundlike pindade tõhus ja põhjalik puhastamine pole kunagi olnud nii lihtne, kiire või ökonoomne. 50% kõrgema puhastustulemuse ja sama ressursikuluga pakub eco!Booster 50% suuremat vee- ja energiatõhusust võrreldes Kärcheri standardse tasapinnalise joaga. Kinnitatud sõltumatu testimisasutuse poolt. See muudab puhastamise väga põhjalikuks ja kiireks, säästes aega, vett ja energiat. Tänu väga ühtlasele eemaldamisele eemaldatakse mustus tõeliselt tõhusalt ja isegi tundlikke materjale, nagu värvitud pinnad või puit, saab muretult puhastada. Samal ajal pakub eco!Booster muljetavaldavat juhitavust: vaatamata kõrgemale puhastustulemusele, on tajutav müratase kasutamise ajal 25 % madalam kui Kärcheri standardsel tasapinnalisel joal. eco!Booster 120 sobib kõikidele Kärcheri K 2 ja K 3 klassi survepesuritele.
Omadused ja tulu
50% kõrgem puhastusjõudlus võrreldes Kärcheri standardse tasapinnalise joaga.
- Põhjalik, kiire ja jätkusuutlikum puhastus.
50% suurem veekasutustõhusus*
- Säästab vett.
50% suurem energiatõhusus*
- Säästab energiat.
Tuntud helitugevuse vähenemine kuni 25%**
- Kasutamise ajal vaiksem.
Kasutamisel väga paindlik
- Sobib eriti hästi õrnadele pindadele nagu värvkate või puit.
Ühildub kõigi Kärcheri klassi K 2 ja K 3 survepesuritega.
- Ideaalne järgnevaks uuendamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|452 x 104 x 42
Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0). /
* Põhineb võimel puhastada 50 protsenti rohkem pinda kui Kärcheri standardne tasapinnaline juga sama energia- ja veekogusega. /
** Võrreldes tajutava müratasemega Kärcheri standardse tasajoa kasutamisel. Täpne väärtus võib olenevalt kasutatavast seadmest erineda.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiad
- Koduaia ümbruse alad
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.