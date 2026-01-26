Tundlike pindade tõhus ja põhjalik puhastamine pole kunagi olnud nii lihtne, kiire või ökonoomne. 50% kõrgema puhastustulemuse ja sama ressursikuluga pakub eco!Booster 50% suuremat vee- ja energiatõhusust võrreldes Kärcheri standardse tasapinnalise joaga. Kinnitatud sõltumatu testimisasutuse poolt. See muudab puhastamise väga põhjalikuks ja kiireks, säästes aega, vett ja energiat. Tänu väga ühtlasele eemaldamisele eemaldatakse mustus tõeliselt tõhusalt ja isegi tundlikke materjale, nagu värvitud pinnad või puit, saab muretult puhastada. Samal ajal pakub eco!Booster muljetavaldavat juhitavust: vaatamata kõrgemale puhastustulemusele, on tajutav müratase kasutamise ajal 25 % madalam kui Kärcheri standardsel tasapinnalisel joal. eco!Booster 120 sobib kõikidele Kärcheri K 2 ja K 3 klassi survepesuritele.