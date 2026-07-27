eco!Booster sobib Kärcheri külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (kuni $85 ext{ }^circ ext{C}$), on ühilduv EASY!Lock liidesega ja selle düüsi suurus on 040. Võrreldes Kärcheri power-düüsiga pakub see muljetavaldavalt 50 protsenti suuremat pinna tootlikkust. Suurendatud joa laius tagab väiksema energia- ja veekulu ning seega parema tõhususe.1 See on ideaalne õrnade pindade puhastamiseks, nagu krohvitud fassaadid või puitseinad.2 Revolutsiooniline düüsikontseptsioon suunab veejoa süsteemi tõmmatava õhu abil. See võimaldab muljetavaldavaid puhastustulemusi saavutada kiiresti, mis on eriti oluline sellistes sektorites nagu ehitus või sõidukite puhastamine.