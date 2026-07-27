eco!Booster TR 045
eco!Booster 50% suurema ala jõudlusega kui Kärcheri jõuotsik; sobib õrnadele pindadele. Külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 045).
Võrreldes Kärcheri jõuotsikuga tagab eco!Booster 50 % suurema jõudluse. See sobib ideaalselt õrnade pindade, näiteks krohvitud fassaadide või puitseina puhastamiseks. Veelgi enam, suurem joa laius toob endaga kaasa suurema tõhususe, mis vähendab energia- ja veetarbimist. eco!Booster sobib Kärcheri külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (kuni 85 °C), ühildub EASY!Lock liidesega ja selle düüsi suurus on 045. Revolutsiooniline otsiku kontseptsioon tõmbab õhku, et suunata veejoa. Nii saavutatakse parimad puhastustulemused lühema ajaga, mis on sihtrühmade jaoks nagu ehitustööstus või sõidukipuhastus oluline erinevus.
Omadused ja tulu
Võrreldes lameda joaga on puhastusjõudlus 50% suurem
- Põhjalik, kiire ja jätkusuutlikum puhastus.
50% suurem veetõhusus¹⁾
- Säästab vett.
50% suurem energiatõhusus¹⁾
- Säästab energiat.
Kasutamisel väga paindlik
- Sobib eriti hästi õrnadele pindadele nagu värvkate või puit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Rõhk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Düüsi suurus ( )
|45
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
¹⁾ Põhineb võimekusel puhastada 50% rohkem pinda kui Kärcheri standardse lamejoa düüsiga sama koguse energia ja veega.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Fassaadide puhastamine
- Munitsipaalrakendused, näiteks fassaadide või piirdeaedade puhastamine.
- Sõidukite puhastamine
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
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