Võrreldes Kärcheri jõuotsikuga tagab eco!Booster 50 % suurema jõudluse. See sobib ideaalselt õrnade pindade, näiteks krohvitud fassaadide või puitseina puhastamiseks. Veelgi enam, suurem joa laius toob endaga kaasa suurema tõhususe, mis vähendab energia- ja veetarbimist. eco!Booster sobib Kärcheri külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (kuni 85 °C), ühildub EASY!Lock liidesega ja selle düüsi suurus on 045. Revolutsiooniline otsiku kontseptsioon tõmbab õhku, et suunata veejoa. Nii saavutatakse parimad puhastustulemused lühema ajaga, mis on sihtrühmade jaoks nagu ehitustööstus või sõidukipuhastus oluline erinevus.