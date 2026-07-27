Võrreldes Kärcheri power-düüsiga võimaldab eco!Booster 50 protsenti suuremat pinna tootlikkust ning on ideaalne õrnade pindade puhastamiseks, nagu krohvitud fassaadid või puitseinad. Tõhusus tuleneb suurenenud joa laiusest, mis viib madalama energia- ja veekuluni. See sobib Kärcheri külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (kuni $85 ext{ }^circ ext{C}$), on ühilduv EASY!Lock liidesega ja selle düüsi suurus on 050. Revolutsioonilise düüsikontseptsiooniga imetakse veejoa suunamiseks õhku sisse. See võimaldab saavutada suurepäraseid puhastustulemusi lühema ajaga, mis on eriti oluline sellistes sektorites nagu ehitus või sõidukite puhastamine.