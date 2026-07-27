eco!Booster TR 050
eco!Booster 50% suurema pinna tootlikkusega kui Kärcheri power-düüs; ideaalne õrnadele pindadele. Külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 050).
Võrreldes Kärcheri power-düüsiga võimaldab eco!Booster 50 protsenti suuremat pinna tootlikkust ning on ideaalne õrnade pindade puhastamiseks, nagu krohvitud fassaadid või puitseinad. Tõhusus tuleneb suurenenud joa laiusest, mis viib madalama energia- ja veekuluni. See sobib Kärcheri külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (kuni $85 ext{ }^circ ext{C}$), on ühilduv EASY!Lock liidesega ja selle düüsi suurus on 050. Revolutsioonilise düüsikontseptsiooniga imetakse veejoa suunamiseks õhku sisse. See võimaldab saavutada suurepäraseid puhastustulemusi lühema ajaga, mis on eriti oluline sellistes sektorites nagu ehitus või sõidukite puhastamine.
Omadused ja tulu
Võrreldes lameda joaga on puhastusjõudlus 50% suurem
- Põhjalik, kiire ja jätkusuutlikum puhastus.
50% suurem veetõhusus¹⁾
- Säästab vett.
50% suurem energiatõhusus¹⁾
- Säästab energiat.
Kasutamisel väga paindlik
- Sobib eriti hästi õrnadele pindadele nagu värvkate või puit.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Rõhk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Düüsi suurus ( )
|50
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
¹⁾ Põhineb võimekusel puhastada 50% rohkem pinda kui Kärcheri standardse lamejoa düüsiga sama koguse energia ja veega.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Fassaadide puhastamine
- Munitsipaalrakendused, näiteks fassaadide või piirdeaedade puhastamine.
- Sõidukite puhastamine
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
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