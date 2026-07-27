eco!Booster TR 060

Omadused ja tulu
Võrreldes lameda joaga on puhastusjõudlus 50% suurem
  • Põhjalik, kiire ja jätkusuutlikum puhastus.
50% suurem veetõhusus¹⁾
  • Säästab vett.
50% suurem energiatõhusus¹⁾
  • Säästab energiat.
Kasutamisel väga paindlik
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Rõhk (bar) max. 300
Temperatuur (°C) max. 85
Düüsi suurus ( ) 60
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
eco!Booster TR 060
Kasutusvaldkonnad
  • Fassaadide puhastamine
  • Munitsipaalrakendused, näiteks fassaadide või piirdeaedade puhastamine.
  • Sõidukite puhastamine
  • Loomalautade puhastamine põllumajanduses
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