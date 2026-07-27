eco!Booster TR 060
Omadused ja tulu
Võrreldes lameda joaga on puhastusjõudlus 50% suurem
- Põhjalik, kiire ja jätkusuutlikum puhastus.
50% suurem veetõhusus¹⁾
- Säästab vett.
50% suurem energiatõhusus¹⁾
- Säästab energiat.
Kasutamisel väga paindlik
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Rõhk (bar)
|max. 300
|Temperatuur (°C)
|max. 85
|Düüsi suurus ( )
|60
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
Kasutusvaldkonnad
- Fassaadide puhastamine
- Munitsipaalrakendused, näiteks fassaadide või piirdeaedade puhastamine.
- Sõidukite puhastamine
- Loomalautade puhastamine põllumajanduses
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