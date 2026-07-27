EDI 4 kaabitsaketas

Tugevate plastlabadega elektrijääkaabitsa EDI 4 pöörlev kaabitsaketas eemaldab isegi tõrksa jää mis tahes auto tuuleklaasilt.

Elektrijääkaabitsa EDI 4 pöörlev kaabitsaketas eemaldab jää auto tuuleklaasilt kiiresti ja mugavalt. Ketta vahetamine on lihtne – see on tehtav sekunditega ja ilma tööriistadeta. Hiljuti väljatöötatud viie labaga kaabitsaketas töötab jää eemaldamisel kuni 4 dB(A) võrra vaiksemalt kui selle eelmine versioon.

Omadused ja tulu
Pöörlev kaabitsaketas tugevate plastlabadega
  • Löögikindlast plastist pöörlev kaabitsaketas eemaldab auto tuuleklaasilt isegi tõrksa jää kiiresti ja vaevata.
Ketta vahetus ilma tööriistadeta
  • Pöördketast saab kiiresti ja lihtsalt vahetada ilma tööriistadeta
Väiksem müra
  • Hiljuti välja töötatud kaabitsaketas vähendab müra tugevust võrreldes eelmise kuuelabalise versiooniga kuni 4 dB(A) võrra.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 109 x 109 x 16
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Tuuleklaasid