Elektrijääkaabitsa EDI 4 pöörlev kaabitsaketas eemaldab jää auto tuuleklaasilt kiiresti ja mugavalt. Ketta vahetamine on lihtne – see on tehtav sekunditega ja ilma tööriistadeta. Hiljuti väljatöötatud viie labaga kaabitsaketas töötab jää eemaldamisel kuni 4 dB(A) võrra vaiksemalt kui selle eelmine versioon.