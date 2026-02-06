Eriti pikk pragude puhastamise otsak

Uue disainiga, eriti pikk pragude puhastamise otsak. Ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks autos (nt vahed ja praod). Sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.

Uue disainiga, eriti pikk pragude puhastamise otsak on nüüd veelgi kitsam ja lihtsamini käsitsetav. See tähendab, et nii autos kui ka kodus leiduvad raskesti ligipääsetavad kohad, näiteks väga väikesed vahed ja praod, saab nüüd puhtaks palju lihtsamini. Eriti pika pragude puhastamise otsaku komplekt sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.

Omadused ja tulu
Uue disainiga, eriti pikk ja õhuke pragude puhastamise otsak
Raskesti ligipääsetavate kohtade eriti põhjalikuks puhastamiseks autos või majas
Sobib kõikidele Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustuspuhastusvahenditele
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Standardne nimilaius (mm) 35
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 350 x 40 x 40
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Esikud
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
  • Auto küljesahtlid