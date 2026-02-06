Uue disainiga, eriti pikk pragude puhastamise otsak on nüüd veelgi kitsam ja lihtsamini käsitsetav. See tähendab, et nii autos kui ka kodus leiduvad raskesti ligipääsetavad kohad, näiteks väga väikesed vahed ja praod, saab nüüd puhtaks palju lihtsamini. Eriti pika pragude puhastamise otsaku komplekt sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.