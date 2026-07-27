Eriti pikk pragude puhastamise otsak
Eriti pikk (350 mm), tulekindlast materjalist valmistatud otsak külma tuha imemiseks. Sobib kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria tuhaimuritele ja tolmuimejatele.
Eriti pikk (350 mm) otsak on valmistatud tulekindlast materjalist ja võimaldab imeda külma tuhka raskesti ligipääsetavatest kohtadest, näiteks korstnatest, pottahjudest või grillidest. Eriti pikk otsak sobib lisatarvikuks kõigile Kärcheri Home & Garden seeria tuhaimuritele ja tolmuimejatele.
Omadused ja tulu
Valmistatud tulekindlast materjalist
Eriti pikk, et pääseda raskesti puhastatavate kohtadeni korstendes, pottahjudes või grillides
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|350 x 41 x 41
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kaminad, ahjud jne
- Grillid