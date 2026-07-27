Eriti pikk (350 mm) otsak on valmistatud tulekindlast materjalist ja võimaldab imeda külma tuhka raskesti ligipääsetavatest kohtadest, näiteks korstnatest, pottahjudest või grillidest. Eriti pikk otsak sobib lisatarvikuks kõigile Kärcheri Home & Garden seeria tuhaimuritele ja tolmuimejatele.