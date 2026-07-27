Extension angle nozzle cpl. L2P
Omadused ja tulu
Kiirvahetussüsteem
- Väga lihtne käsitseda ja mitu seadistusvõimalust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|118 x 20 x 20
Kasutusvaldkonnad
- Puhastamiseks tootmisseadmetele, näiteks pritsvaluvormidele, konveiersüsteemidele ja käitlussüsteemidele jne.
- Ideaalne puhastamiseks tööstuslikes keskkondades, näiteks tootmisruumide puhastamiseks
- Masinate, mootori komponentide, vormide ja tihenduspindade puhastamiseks