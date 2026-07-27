Extension angle nozzle cpl. L2P

Omadused ja tulu
Kiirvahetussüsteem
  • Väga lihtne käsitseda ja mitu seadistusvõimalust.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 118 x 20 x 20
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Puhastamiseks tootmisseadmetele, näiteks pritsvaluvormidele, konveiersüsteemidele ja käitlussüsteemidele jne.
  • Ideaalne puhastamiseks tööstuslikes keskkondades, näiteks tootmisruumide puhastamiseks
  • Masinate, mootori komponentide, vormide ja tihenduspindade puhastamiseks