Extension cable RCX
Kui rääkida RCX-i laadimisjaamast või RTK-antennist, siis pikendusjuhe võimaldab pikendada ühendust toiteallikaga kümne meetri võrra.
Pikenduskaabel annab teile laadimisjaama või RTK antenni seadistamisel suurema paindlikkuse. Kui soovitud paigalduskoha vahetus läheduses pole pistikupesa, aitab kaabel kaugust ületada.
Omadused ja tulu
Kümme meetrit suurem tööraadius toitekaabli paigaldamiseks
Saab kasutada laadimisjaama või RTK antennina
Ilmastikukindlus ja kaitseklass on säilinud
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5