FC 2 kivirull on ideaalne tarvik kõvade põrandate, näiteks kivi- või plaatpõrandate sügavpuhastuseks (see siiski ei sobi õrnadele looduskivipõrandatele, näiteks marmor- või terrakotapõrandatele). Ühildub põrandapuhastiga FC 2-4. Tänu integreeritud harjastele eemaldab kivirull kergesti tõrksa mustuse ja paneb praod, liitmikud ja konarlikud pinnad taas särama. Sobib masinpesuks kuni 60 °C juures.