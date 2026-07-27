FC 2 rullik kivipinnale
Mitteõrnade kõvade põrandate ja määrdunud pragude puhastamine ei saa enam olla lihtsam: põrandapuhasti FC 2-4 kivirulliga ei jää tõrksatele plekkidele ühtki võimalust. Rull on masinpestav temperatuuril kuni 60 °C.
FC 2 kivirull on ideaalne tarvik kõvade põrandate, näiteks kivi- või plaatpõrandate sügavpuhastuseks (see siiski ei sobi õrnadele looduskivipõrandatele, näiteks marmor- või terrakotapõrandatele). Ühildub põrandapuhastiga FC 2-4. Tänu integreeritud harjastele eemaldab kivirull kergesti tõrksa mustuse ja paneb praod, liitmikud ja konarlikud pinnad taas särama. Sobib masinpesuks kuni 60 °C juures.
Omadused ja tulu
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Mustuse optimaalne vabastamine ja eemaldamine põrandalt tagab esmaklassilised puhastustulemused.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Integreeritud harjased
- Tõrksa mustuse hõlpsaks eemaldamiseks.
- Teeb säravpuhtaks ka praod ja ebatasased põrandad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|180 x 60 x 60
Kasutusvaldkonnad
- Kivipõrandad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Plaadivuugid