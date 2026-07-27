Lihtne puhastamine: Kärcheri põrandapuhasti FC 2-4 universaalne rull tagab kõigi kõvade põrandate – isegi parketi – õrna märgpuhastuse ja hoolduse. Kvaliteetne universaalrull on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav. Rulli saab pesta ka masinas temperatuuril max 60 °C.