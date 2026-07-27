FC 2 universaalne rullik
Universaalne rull kõigi kõvade põrandate õrnaks märgpuhastuseks ja hooldamiseks. Ebemevaba, imav ja vastupidav. Sobib masinpesuks kuni 60 °C juures.
Lihtne puhastamine: Kärcheri põrandapuhasti FC 2-4 universaalne rull tagab kõigi kõvade põrandate – isegi parketi – õrna märgpuhastuse ja hoolduse. Kvaliteetne universaalrull on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav. Rulli saab pesta ka masinas temperatuuril max 60 °C.
Omadused ja tulu
100% kõrgekvaliteetne mikrokiud
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Eriti puhas
- Hügieeniline puhtus erinevates ruumides (sanitaarruumid, köök, furnituurid jne).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|180 x 60 x 60
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Lakitud parkett