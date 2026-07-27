FC 2 universaalne rullik

Universaalne rull kõigi kõvade põrandate õrnaks märgpuhastuseks ja hooldamiseks. Ebemevaba, imav ja vastupidav. Sobib masinpesuks kuni 60 °C juures.

Lihtne puhastamine: Kärcheri põrandapuhasti FC 2-4 universaalne rull tagab kõigi kõvade põrandate – isegi parketi – õrna märgpuhastuse ja hoolduse. Kvaliteetne universaalrull on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav. Rulli saab pesta ka masinas temperatuuril max 60 °C.

Omadused ja tulu
100% kõrgekvaliteetne mikrokiud
  • Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
  • Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Eriti puhas
  • Hügieeniline puhtus erinevates ruumides (sanitaarruumid, köök, furnituurid jne).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 180 x 60 x 60
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad
  • Lakitud parkett