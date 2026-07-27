Tolmurullid põrandal on nüüdsest minevik: uus imipea kate mudelile FC 5, millel on ka integreeritud hari karvade eemaldamiseks ja lai õhukanal, mistõttu see eemaldab pinnalt suurema mustuse veelgi tõhusamalt, parandades nii üleüldist sooritust. Täiuslik uuendus kollastele põrandapesuri FC 5 mudelitele, millel see kate veel standardvarustusse ei kuulu.