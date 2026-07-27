FC 5 kollane imipea kate
Imiotsaku täiustatud kate muudab mustuse eemaldamise pindadelt veelgi tõhusamaks. Paigaldamiseks kollastele FC 5 mudelitele, millel kate standardvarustusse ei kuulu.
Tolmurullid põrandal on nüüdsest minevik: uus imipea kate mudelile FC 5, millel on ka integreeritud hari karvade eemaldamiseks ja lai õhukanal, mistõttu see eemaldab pinnalt suurema mustuse veelgi tõhusamalt, parandades nii üleüldist sooritust. Täiuslik uuendus kollastele põrandapesuri FC 5 mudelitele, millel see kate veel standardvarustusse ei kuulu.
Omadused ja tulu
Integreeritud hari karvade eemaldamiseks
- Integreeritud sooned eemaldavad veelgi paremini tolmurulle ja muud suuremat mustust.
Lai imemiskanal
- Korjab efektiivselt üles suurem mustuse, näiteks juuksekarvad.
Kergesti vahetatav
- Uut katet saab lihtsasti ja kiiresti vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|300 x 100 x 34