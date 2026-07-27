Uus imiotsaku kate valgele põrandapesurile FC 5 teeb lõppu tüütutele tolmurullidele põrandal. Tänu mustuse integreeritud tõstesüsteemile ja laiale õhukanalile on mustuse eemaldamine pinnalt nüüd veelgi lihtsam. Katet on väga lihtne paigaldada kõikide valgetele põrandapesuri FC 5 mudelitele, millel see kate veel standardvarustusse ei kuulu. Kate parandab oluliselt vanemate valgete põrandapesurite FC 5 lõplikku puhastustulemust.