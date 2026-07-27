FC 5 valge imipea kate
Eemaldab mustuse pinnalt paremini kui varem: imiotsaku kate põrandapesurile FC 5. Ideaalne valgetele põrandapesuri FC 5 mudelitele, millel see kate veel standardvarustusse ei kuulu.
Uus imiotsaku kate valgele põrandapesurile FC 5 teeb lõppu tüütutele tolmurullidele põrandal. Tänu mustuse integreeritud tõstesüsteemile ja laiale õhukanalile on mustuse eemaldamine pinnalt nüüd veelgi lihtsam. Katet on väga lihtne paigaldada kõikide valgetele põrandapesuri FC 5 mudelitele, millel see kate veel standardvarustusse ei kuulu. Kate parandab oluliselt vanemate valgete põrandapesurite FC 5 lõplikku puhastustulemust.
Omadused ja tulu
Integreeritud hari karvade eemaldamiseks
- Integreeritud sooned eemaldavad veelgi paremini tolmurulle ja muud suuremat mustust.
Lai imemiskanal
- Korjab efektiivselt üles suurem mustuse, näiteks juuksekarvad.
Kergesti vahetatav
- Uut katet saab lihtsasti ja kiiresti vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|300 x 100 x 34