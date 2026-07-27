FC 5 valge imipea kate

Eemaldab mustuse pinnalt paremini kui varem: imiotsaku kate põrandapesurile FC 5. Ideaalne valgetele põrandapesuri FC 5 mudelitele, millel see kate veel standardvarustusse ei kuulu.

Uus imiotsaku kate valgele põrandapesurile FC 5 teeb lõppu tüütutele tolmurullidele põrandal. Tänu mustuse integreeritud tõstesüsteemile ja laiale õhukanalile on mustuse eemaldamine pinnalt nüüd veelgi lihtsam. Katet on väga lihtne paigaldada kõikide valgetele põrandapesuri FC 5 mudelitele, millel see kate veel standardvarustusse ei kuulu. Kate parandab oluliselt vanemate valgete põrandapesurite FC 5 lõplikku puhastustulemust.

Omadused ja tulu
Integreeritud hari karvade eemaldamiseks
  • Integreeritud sooned eemaldavad veelgi paremini tolmurulle ja muud suuremat mustust.
Lai imemiskanal
  • Korjab efektiivselt üles suurem mustuse, näiteks juuksekarvad.
Kergesti vahetatav
  • Uut katet saab lihtsasti ja kiiresti vahetada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Valge
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 300 x 100 x 34