Filter bag Renovation WD 4-6
Spetsiaalne lapik fliisfilterkott kauakestvaks imemiseks peentolmu eemaldamisel remondi ajal ja töötamisel elektritööriistadega. Sobib Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.
Spetsiaalsed fliisfilterkotid Renovation KFI 489 sobivad ideaalselt kuiva ja niiske mustuse eemaldamiseks ning ka remonditööde ajal ja töötamisel elektritööriistadega tekkiva peentolmu eemaldamiseks. Viiekihiline väga rebenemiskindel eelfiltriga fliismaterjal tagab filtri pinna ummistustevaba töö, tagades pikaajalise imemisvõime ja tolmu optimaalse eemaldamise kasutamise ajal. Välja töötatud kasutajasõbralikuna Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele WD 4–6, KWD 4–6 ja MV 4–6.Tarnekomplektis on 4 kotti.
Omadused ja tulu
Viiekihiline fliismaterjal koos eelfiltriga
- Pikaajaliseks imemisvõimeks ja optimaalseks tolmu filtreerimiseks kasutamise ajal.
- Katkestusteta tööks.
- Äärmiselt rebenemiskindel, ideaalne kasutamiseks suure jõudlusega.
Sobib Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|4
|Värvus
|Hall
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|265 x 185 x 68
Kasutusvaldkonnad
- Peen tolm
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.
- Töökoda
- Renoveerimistööd