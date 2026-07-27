Spetsiaalsed fliisfilterkotid Renovation KFI 489 sobivad ideaalselt kuiva ja niiske mustuse eemaldamiseks ning ka remonditööde ajal ja töötamisel elektritööriistadega tekkiva peentolmu eemaldamiseks. Viiekihiline väga rebenemiskindel eelfiltriga fliismaterjal tagab filtri pinna ummistustevaba töö, tagades pikaajalise imemisvõime ja tolmu optimaalse eemaldamise kasutamise ajal. Välja töötatud kasutajasõbralikuna Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele WD 4–6, KWD 4–6 ja MV 4–6.Tarnekomplektis on 4 kotti.