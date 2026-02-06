Filter HEPA KVA2
HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eemaldab tolmuimeja väljuvast õhust usaldusväärselt peeneimad osakesed ja tagab märgatavalt puhtama siseõhu.
HEPA-hügieenifilter (EN 1822:1998) filtreerib teie tolmuimeja väljuvast õhust maksimaalse tõhususega peeneimad mustuseosakesed, nagu õietolm, allergeenid ja tolm. Tänu kõrgele filtreerimisvõimele on väljuv õhk pärast imemist sageli puhtam kui ümbritsev õhk. Optimaalse jõudluse ja hügieeni tagamiseks soovitame HEPA-hügieenifiltrit (EN 1822:1998) vahetada kord aastas.
Omadused ja tulu
HEPA-filtreerimine vastavalt standardile EN 1822:1998
- Garanteerib kõrgeimad filtristandardid ja eemaldab usaldusväärselt väikseimad osakesed, nagu tolmukübemed, õietolm ja allergeenid.
- Tagab tervislikuma siseõhu, ideaalne allergikutele.
Kõrgekvaliteetne materjal
- Toote pikk kasutusiga.
Lihtne käsitsemine ja filtri eemaldamine
- Bajonettkinnitus filtri kiireks ja lihtsaks vahetamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|89 x 89 x 35