HEPA-hügieenifilter (EN 1822:1998) filtreerib teie tolmuimeja väljuvast õhust maksimaalse tõhususega peeneimad mustuseosakesed, nagu õietolm, allergeenid ja tolm. Tänu kõrgele filtreerimisvõimele on väljuv õhk pärast imemist sageli puhtam kui ümbritsev õhk. Optimaalse jõudluse ja hügieeni tagamiseks soovitame HEPA-hügieenifiltrit (EN 1822:1998) vahetada kord aastas.