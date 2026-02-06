See peenfilter on täiustatud mitmeastmelise filtrisüsteemi (koosneb jämefiltrist, peenfiltrist ja HEPA-filtrist) lahutamatu osa, mis eemaldab tõhusalt väikseimad tolmukübemed juba enne, kui need HEPA-filtrini jõuavad. See tagab maksimaalse puhtuse ja tervislikuma siseõhu. Pideva optimaalse jõudluse tagamiseks soovitame filtrit regulaarselt puhastada, raputades välja jämedama tolmu ja kasutades vajadusel pehmet harja. Suure imemisvõimsuse säilitamiseks vahetage peenfilter välja iga kuue kuu tagant.