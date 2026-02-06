Filter KVA 2
Puhta õhu ja akutoitega tolmuimeja pikaajalise ning võimsa jõudluse tagamiseks: filtreerib õhust peeneimad osakesed ja kaitseb mootorit.
See peenfilter on täiustatud mitmeastmelise filtrisüsteemi (koosneb jämefiltrist, peenfiltrist ja HEPA-filtrist) lahutamatu osa, mis eemaldab tõhusalt väikseimad tolmukübemed juba enne, kui need HEPA-filtrini jõuavad. See tagab maksimaalse puhtuse ja tervislikuma siseõhu. Pideva optimaalse jõudluse tagamiseks soovitame filtrit regulaarselt puhastada, raputades välja jämedama tolmu ja kasutades vajadusel pehmet harja. Suure imemisvõimsuse säilitamiseks vahetage peenfilter välja iga kuue kuu tagant.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne filtrimaterjal
- Tagab maksimaalse osakeste kogumise ning seeläbi põhjalikuma puhastuse ja puhtama õhu teie kodus.
Optimeeritud sobivus
- Võimaldab kiiret ja lihtsat filtrivahetust ilma aega raiskamata.
Lihtne puhastamine välja raputades või harjates
- Säästab aega ja vaeva akutoitega tolmuimeja hooldamisel.
Kaitseb mootorit tolmu ja kulumise eest
- Pikendab akutoitega tolmuimeja eluiga ja tagab püsivalt suure imemisvõimsuse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|50 x 50 x 119