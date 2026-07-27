Filter RCV 2
Optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks: komplektis on kaks kvaliteetset filtrit RCV 2 robottolmuimeja jaoks.
Komplekt sisaldab kahte filtrisisustust robottolmuimejale RCV 2. Kui seadet kasutatakse vaakumrežiimis, tagab kvaliteetne filter optimaalsed puhastustulemused, filtreerides välja suurema osa tolmust. Tänu pestavatele materjalidele on filtri puhastamine ülilihtne.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|2
|Värvus
|Valge
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|75 x 62 x 8