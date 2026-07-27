Spetsiaalne lapik kurdfilter Renovation KFI 4440 sobib ideaalselt nii peene ja jämeda mustuse kui ka vedelike imemiseks. Sobib ideaalselt ka remonditööde ajal ja elektritööriistadega töötamisel tekkiva peentolmu eemaldamiseks. Polüestermaterjal muudab filtri niiskuskindlaks. Mittenakkuv kate takistab tõhusalt filtri ummistumist ning tagab pikaajalise imemisvõime ja tolmu optimaalse filtreerimise kasutamise ajal. Patenteeritud filtrikarpi paigaldatud lapikut kurdfiltrit saab vahetada eriti mugavalt ja kiirelt ning puutumata kokku mustusega: lihtsalt avada filtrikarp, vahetada filter, sulgeda filtrikarp – ja ongi kõik. Välja töötatud kasutajasõbralikuna Kärcheri Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele WD 4–6, KWD 4–6 ja MV 4–6.