Kõik, kes tahavad pärast Kärcheri juhtmeta kaks-ühes tolmuimeja VC 4s kasutamist puhast õhku hingata, võivad loota Kärcheri suure jõudlusega EPA 12 filtrile. See eemaldab ohutult ja usaldusväärselt masinasse tõmmatavast toaõhust 99,5% ka kõige väiksematest õhus leiduvatest osakesest, mille suurus on vaid 0,3 µm, näiteks seeneeosed, bakterid ja allergeenid (nt tolmulestade väljaheited ja õietolm). Optimaalsete tulemuste saavutamiseks puhastage filtrit iga 2 nädala järel või vahetage seda iga 6 kuu järel.