Filter set

Kärcheri suure jõudlusega EPA 12 filter eemaldab heitõhust 99,5% kõige väiksematest osakestest, seeneeostest, bakteritest ja allergeenidest nagu tolmulestade väljaheited ja õietolm.

Kõik, kes tahavad pärast Kärcheri juhtmeta kaks-ühes tolmuimeja VC 4s kasutamist puhast õhku hingata, võivad loota Kärcheri suure jõudlusega EPA 12 filtrile. See eemaldab ohutult ja usaldusväärselt masinasse tõmmatavast toaõhust 99,5% ka kõige väiksematest õhus leiduvatest osakesest, mille suurus on vaid 0,3 µm, näiteks seeneeosed, bakterid ja allergeenid (nt tolmulestade väljaheited ja õietolm). Optimaalsete tulemuste saavutamiseks puhastage filtrit iga 2 nädala järel või vahetage seda iga 6 kuu järel.

Omadused ja tulu
Eemaldab osakesed, seeneeosed, bakterid ja allergeenid, näiteks tolmulestade väljaheited ja õietolmu
Kiire ja lihtne vahetada
Pikk kasutusiga tänu regulaarsele väljaharjamisele
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 90 x 85 x 26
Kasutusvaldkonnad
  • Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides