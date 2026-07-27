Filter set
Kärcheri suure jõudlusega EPA 12 filter eemaldab heitõhust 99,5% kõige väiksematest osakestest, seeneeostest, bakteritest ja allergeenidest nagu tolmulestade väljaheited ja õietolm.
Kõik, kes tahavad pärast Kärcheri juhtmeta kaks-ühes tolmuimeja VC 4s kasutamist puhast õhku hingata, võivad loota Kärcheri suure jõudlusega EPA 12 filtrile. See eemaldab ohutult ja usaldusväärselt masinasse tõmmatavast toaõhust 99,5% ka kõige väiksematest õhus leiduvatest osakesest, mille suurus on vaid 0,3 µm, näiteks seeneeosed, bakterid ja allergeenid (nt tolmulestade väljaheited ja õietolm). Optimaalsete tulemuste saavutamiseks puhastage filtrit iga 2 nädala järel või vahetage seda iga 6 kuu järel.
Omadused ja tulu
Eemaldab osakesed, seeneeosed, bakterid ja allergeenid, näiteks tolmulestade väljaheited ja õietolmu
Kiire ja lihtne vahetada
Pikk kasutusiga tänu regulaarsele väljaharjamisele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|90 x 85 x 26
Kasutusvaldkonnad
- Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides