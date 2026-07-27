Filtrid AF 50
Õhu suur voolukiirus ja tõhusus: õhupuhasti AF 50 asendusfiltrikomplekt sisaldab filtrimaterjali H13 ja antibakteriaalse kattega aktiivsöeelementi.
Suure antibakteriaalse katte osakaaluga aktiivsöega filtrikomplekt H13 eemaldab õhust kindlalt suure hulga kahjulikke aineid, eraldades 99,95% osakestest läbimõõduga 0,3 µm. Filter püüab kinni tolmu, peentolmu, osakesed, aerosoolid, patogeenid ja isegi viirused. Lisaks eemaldab filtrimaterjali antibakteriaalne kate mikroobe ja baktereid ning seda täiendab aktiivsöekiht, mis filtreerib õhust lõhnu, keemilisi aure, LOÜ (lenduvaid orgaanilisi ühendeid) ja muid kahjulikke aineid.
Omadused ja tulu
H13-filtreerimine
- Filter H13 patogeenide ja aerosoolide kindlaks eemaldamiseks
- Filtri tõhusus 99,95%.
Aktiivsöeelement
- Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Õhu läbilaskevõime (m³/h)
|max. 520
|Pakendamisüksus (tk.)
|2
|Kaal (kg)
|1,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|421 x 208 x 80
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Kasutusvaldkonnad
- Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides