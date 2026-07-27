Suure antibakteriaalse katte osakaaluga aktiivsöega filtrikomplekt H13 eemaldab õhust kindlalt suure hulga kahjulikke aineid, eraldades 99,95% osakestest läbimõõduga 0,3 µm. Filter püüab kinni tolmu, peentolmu, osakesed, aerosoolid, patogeenid ja isegi viirused. Lisaks eemaldab filtrimaterjali antibakteriaalne kate mikroobe ja baktereid ning seda täiendab aktiivsöekiht, mis filtreerib õhust lõhnu, keemilisi aure, LOÜ (lenduvaid orgaanilisi ühendeid) ja muid kahjulikke aineid.