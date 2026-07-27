Filtrikomplekt FCV4
Usaldusväärne kaheastmeline Duo!Pure filtrisüsteem Kärcheri puhastusseadmele FCV 4, mis koosneb lamevoldikfiltrist ja švammfiltrist.
Mitmeastmeline Duo!Pure filtrisüsteem FCV 4 puhastusseadmele, mis koosneb lamevoldikfiltrist ja švammfiltrist, pakub usaldusväärset kaitset niiskuse eest ja tagab suurepärase filtreerimise. Ülitõhus lamevoldikfilter püüab õhust kinni ka kõige väiksemad osakesed. Kuivrežiim on ideaalne kasutamiseks vaipadel ja jalamattidel.
Omadused ja tulu
Efektiivne kaheastmeline Duo!Pure filtrisüsteem
- Usaldusväärne filtreerimine lamevoldikfiltri ja švammfiltriga
Kiire ja lihtne vahetada
Ohutu ja vastupidav
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|60 x 70 x 30
Kasutusvaldkonnad
- Õhupuhasti AF 20 asendusfiltrikomplekt – õhu puhastamiseks siseruumides