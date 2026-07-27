Mitmeastmeline Duo!Pure filtrisüsteem KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 puhastusseadmetele, mis koosneb lamevoldikfiltrist ja švammfiltrist, pakub usaldusväärset kaitset niiskuse eest ja tagab suurepärase filtreerimise. Ülitõhus lamevoldikfilter püüab õhust kinni ka kõige väiksemad osakesed. Kuivrežiim on ideaalne kasutamiseks vaipadel ja jalamattidel.