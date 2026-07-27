Madratsipuhasti filtrikomplekt garanteerib püsivalt kõrge hügieenilise puhastusvõime. Olulist rolli mängib siin kaheastmeline filtrisüsteem, mis on tagatud tolmukonteineris asuva vahtfiltri ja eraldiseisva mootorikaitsefiltri koostoimel. Vahtfilter absorbeerib esmalt usaldusväärselt suuremad osakesed. See tõhus eelfiltreerimine kaitseb selle taga asuvat filtrit kiire ummistumise eest. Tulemuseks on püsivalt suur imemisvõimsus ilma märgatava jõudluse languseta puhastusprotsessi vältel. Lisaks vähendab kahekordne filtritõke seadme mootori kulumist. Järgnev mootorikaitsefilter püüab kinni ka kõige peenemad tolmukübemed, pakkudes mootorile kindlat kaitset. See kaitsemehhanism pikendab oluliselt madratsipuhasti eluiga. Pikaajalise töökindluse tagamiseks on soovitatav nii vahtfiltrit kui ka mootorikaitsefiltrit pärast iga kasutuskorda puhastada.