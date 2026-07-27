Filtrikotid RCV 5 Base
Kvaliteetsed fliisist filtrikotid tagavad mustuse ja tolmu lihtsa ja hügieenilise kõrvaldamise jaamast; spetsiaalselt RCV 5 imijaama jaoks.
Rebenemiskindlast fliisist valmistatud filtrikotid on kavandatud RCV 5 imijaama jaoks ja avaldavad muljet oma äärmiselt tugeva materjaliga ja suure tolmukindlusega. See tagab pidevalt jaama suure imemisvõime, mis tähendab, et robottolmuimejat saab kasutada veel autonoomsemalt. Tarnekomplekti kuulub kolm kotti.
Omadused ja tulu
Fliismaterjal, mis eemaldab suurepäraselt tolmu ja tagab pideva imemisvõime
Rebenemiskindel fliismaterjal, mis sobib eriti pikaajalisteks töödeks
Lukustatav tolmuava filtrikoti hügieeniliseks kõrvaldamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|3
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|185 x 155 x 145
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Madala karvaga vaipadel