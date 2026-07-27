Rebenemiskindlast fliisist valmistatud filtrikotid on kavandatud RCV 5 imijaama jaoks ja avaldavad muljet oma äärmiselt tugeva materjaliga ja suure tolmukindlusega. See tagab pidevalt jaama suure imemisvõime, mis tähendab, et robottolmuimejat saab kasutada veel autonoomsemalt. Tarnekomplekti kuulub kolm kotti.