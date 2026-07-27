Rebimiskindlast fliisist filtrikotid on kohandatud spetsiaalselt RVC 3 Comfort ja RVM 4 Comfort tühjendusjaamadele ning avaldavad muljet oma erakordselt vastupidava materjali ja suure tolmupidavusega. See tagab jaama püsivalt suure imemisvõimsuse, võimaldades robottolmuimejat kasutada veelgi autonoomsemalt. Komplekti kuulub kolm kotti.