Filtrikotid RVC 3 ja RVM 4
Kvaliteetne fliisist filtrikott tagab mustuse ja tolmu lihtsa ning hügieenilise eemaldamise jaamast. Sobib RVC 3 Comfort ja RVM 4 Comfort tühjendusjaamadele.
Rebimiskindlast fliisist filtrikotid on kohandatud spetsiaalselt RVC 3 Comfort ja RVM 4 Comfort tühjendusjaamadele ning avaldavad muljet oma erakordselt vastupidava materjali ja suure tolmupidavusega. See tagab jaama püsivalt suure imemisvõimsuse, võimaldades robottolmuimejat kasutada veelgi autonoomsemalt. Komplekti kuulub kolm kotti.
Omadused ja tulu
Vastupidav fliismaterjal
- Rebimiskindel fliismaterjal, mis tagab suurepärase tolmukogumise ja ühtlase jõudluse, eriti pikaajalisel kasutamisel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|3
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|130 x 150 x 25
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Madala karvaga vaipadel