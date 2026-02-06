Fliisist tolmukotid on täiendavalt kohandatud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery ja KWD 1 kuni KWD 3, samuti Kärcheri tekstiilipesuritele SE 4001 ja SE 4002. Tolmukotid on ülimalt rebenemiskindlad, väga hea tolmupidamisega ning tagavad hea imemisvõimuses. Sobivad ideaalselt nõudlikeks töödeks, nt. jämeda ja niiske mustuse imemiseks. Kokku kuulub tarnekomplekti neli tolmukotti.