Filtrikotid WD 2/3 4tk
Äärmiselt rebenemiskindlad fliisfiltrikotid on välja töötatud spetsiaalselt Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery ja KWD 1–KWD 3 ning tekstiilipesuritele SE 4001/SE 4002.
Fliisist tolmukotid on täiendavalt kohandatud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery ja KWD 1 kuni KWD 3, samuti Kärcheri tekstiilipesuritele SE 4001 ja SE 4002. Tolmukotid on ülimalt rebenemiskindlad, väga hea tolmupidamisega ning tagavad hea imemisvõimuses. Sobivad ideaalselt nõudlikeks töödeks, nt. jämeda ja niiske mustuse imemiseks. Kokku kuulub tarnekomplekti neli tolmukotti.
Omadused ja tulu
Kolmekihiline fliismaterjal
- Suureks imemisvõimeks ja tõhusaks tolmu filtreerimiseks kasutamise ajal.
- Äärmiselt rebenemiskindel, ideaalne kasutamiseks suure jõudlusega.
Sobib Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Sobib Kärcheri pihustusekstraktoritele SE 4, SE 4001, SE 4002
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|4
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 200 x 12
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.