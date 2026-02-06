Filtripuhastus otsik

Tänu seadmete VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax filtripuhastustööriistale saab õhu sisselaskefiltrit hõlpsasti puhastada.

Seadmete VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax filtripuhastustööriistaga saab õhu sisselaskefiltrit nii puhastada lihtsalt mõne käeliigutusega kui ka pikendada selle kasutusiga. Filtri puhastamine on peaaegu automaatne: lihtsalt sisestage see filtripuhastustööriista sisse ning käsipöördmehhanism koos samaaegse imemisega tagavad pidevalt puhta eelfiltri. Pange tähele: eelnevalt tuleb seadmesse sisestada õhu teine sisselaskefilter. Täpne tarvik tagab kindla kinnituse seadmele. Õhu sisselaskefilter kuulub ka vahetustarvikute hulka.

Omadused ja tulu
Lihtsasti käsitsetav
  • Sisestage õhu sisselaskefilter ja eemaldage tolm sisselülitatud tolmuimejaga.
  • Õhu sisselaskefiltri lihtne puhastamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 130 x 50 x 140
Kasutusvaldkonnad
  • Kuiva tolmu imemiseks