Seadmete VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax filtripuhastustööriistaga saab õhu sisselaskefiltrit nii puhastada lihtsalt mõne käeliigutusega kui ka pikendada selle kasutusiga. Filtri puhastamine on peaaegu automaatne: lihtsalt sisestage see filtripuhastustööriista sisse ning käsipöördmehhanism koos samaaegse imemisega tagavad pidevalt puhta eelfiltri. Pange tähele: eelnevalt tuleb seadmesse sisestada õhu teine sisselaskefilter. Täpne tarvik tagab kindla kinnituse seadmele. Õhu sisselaskefilter kuulub ka vahetustarvikute hulka.