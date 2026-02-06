Filtripuhastus otsik
Tänu seadmete VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax filtripuhastustööriistale saab õhu sisselaskefiltrit hõlpsasti puhastada.
Seadmete VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax filtripuhastustööriistaga saab õhu sisselaskefiltrit nii puhastada lihtsalt mõne käeliigutusega kui ka pikendada selle kasutusiga. Filtri puhastamine on peaaegu automaatne: lihtsalt sisestage see filtripuhastustööriista sisse ning käsipöördmehhanism koos samaaegse imemisega tagavad pidevalt puhta eelfiltri. Pange tähele: eelnevalt tuleb seadmesse sisestada õhu teine sisselaskefilter. Täpne tarvik tagab kindla kinnituse seadmele. Õhu sisselaskefilter kuulub ka vahetustarvikute hulka.
Omadused ja tulu
Lihtsasti käsitsetav
- Sisestage õhu sisselaskefilter ja eemaldage tolm sisselülitatud tolmuimejaga.
- Õhu sisselaskefiltri lihtne puhastamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|130 x 50 x 140
- Kuiva tolmu imemiseks