FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga
Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.
Vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean koos autošampooniga. Puhastusvahendi pealekandmise kiirvahetussüsteem võimaldab vaid ühe nupuvajutusega vahetada pinnale kantavaid puhastusvahendeid. Puhastusvahendi kogust saab hõlpsasti vahuotsikult reguleerida (kollase nupu abil). Pihustusjoa tugevust saab reguleerida vastavalt vajadusele. Sobib Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritele.
Omadused ja tulu
Uuenduslik vahuotsik
- Efektiivse vahu tootmine ja pinnale kandmine
Komplektis
- Praktiline komplekt koos erinevate puhastusvahenditega.
Kiirvahetussüsteem
- Kiire ja mugav puhastusvahendi vahetamine — vaid ühe klõpsuga.
Väikesed majafassaadid
- Puhastusvahendi tarbimine sõltub kasutusest
Läbipaistev puhastusvahendi konteiner
- Sisus on alati nähtav
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|1,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|103 x 201 x 260
|Ühilduvus
|Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Haagissuvilad / matkaautod
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.