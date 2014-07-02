FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga

Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.

Vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean koos autošampooniga. Puhastusvahendi pealekandmise kiirvahetussüsteem võimaldab vaid ühe nupuvajutusega vahetada pinnale kantavaid puhastusvahendeid. Puhastusvahendi kogust saab hõlpsasti vahuotsikult reguleerida (kollase nupu abil). Pihustusjoa tugevust saab reguleerida vastavalt vajadusele. Sobib Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritele.

Omadused ja tulu
Uuenduslik vahuotsik
  • Efektiivse vahu tootmine ja pinnale kandmine
Komplektis
  • Praktiline komplekt koos erinevate puhastusvahenditega.
Kiirvahetussüsteem
  • Kiire ja mugav puhastusvahendi vahetamine — vaid ühe klõpsuga.
Väikesed majafassaadid
  • Puhastusvahendi tarbimine sõltub kasutusest
Läbipaistev puhastusvahendi konteiner
  • Sisus on alati nähtav
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Antratsiit
Kaal (kg) 1,3
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 103 x 201 x 260
Ühilduvus Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).
  • Sõidukid
  • Haagissuvilad / matkaautod
