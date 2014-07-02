Painduv ja lapik tekstiiltugevdusega PVC-voolik, millel on tsingitud voolikuklamber (25–40 mm). Kärcheri lapiku vooliku komplekt sobib kasutamiseks koos sukelpumpadega ja on ideaalne üleliigse vee eemaldamiseks, nt üleujutatud aladelt. 10 m voolikut saab ruumisäästlikuks hoiustamiseks lapikult kokku voltida. Maksimaalne töörõhk on 4–5 bar.