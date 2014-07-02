Flat hose with hose clamp
Klambriga varustatud painduv lapik voolik üldiseks kasutamiseks. Ideaalne kasutamiseks üleujutuste korral.
Painduv ja lapik tekstiiltugevdusega PVC-voolik, millel on tsingitud voolikuklamber (25–40 mm). Kärcheri lapiku vooliku komplekt sobib kasutamiseks koos sukelpumpadega ja on ideaalne üleliigse vee eemaldamiseks, nt üleujutatud aladelt. 10 m voolikut saab ruumisäästlikuks hoiustamiseks lapikult kokku voltida. Maksimaalne töörõhk on 4–5 bar.
Omadused ja tulu
Lapik voolik
- Eriti ruumisäästlik voolik, mille saab lapikult kokku rullida. 40% kergem ja 90% väiksem kui tavaline etteandevoolik.
PVC-st valmistatud ja tekstiilist vooderdusega paindlik lapik voolik, millel on tsinkkattega 25–40 mm voolikuklamber.
- Sobib eriti hästi üleujutuste tagajärjel tekkinud liigse vee eemaldamiseks.
Tsinkkattega voolikuklamber
- Klamber on valmistatud materjalist, mis ei roosteta, tagades nii pikema kasutusperioodi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1″
|toru pikkus (m)
|10
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|2,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 260 x 46
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.