Flat hose with hose clamp

Klambriga varustatud painduv lapik voolik üldiseks kasutamiseks. Ideaalne kasutamiseks üleujutuste korral.

Painduv ja lapik tekstiiltugevdusega PVC-voolik, millel on tsingitud voolikuklamber (25–40 mm). Kärcheri lapiku vooliku komplekt sobib kasutamiseks koos sukelpumpadega ja on ideaalne üleliigse vee eemaldamiseks, nt üleujutatud aladelt. 10 m voolikut saab ruumisäästlikuks hoiustamiseks lapikult kokku voltida. Maksimaalne töörõhk on 4–5 bar.

Omadused ja tulu
Lapik voolik
  • Eriti ruumisäästlik voolik, mille saab lapikult kokku rullida. 40% kergem ja 90% väiksem kui tavaline etteandevoolik.
PVC-st valmistatud ja tekstiilist vooderdusega paindlik lapik voolik, millel on tsinkkattega 25–40 mm voolikuklamber.
  • Sobib eriti hästi üleujutuste tagajärjel tekkinud liigse vee eemaldamiseks.
Tsinkkattega voolikuklamber
  • Klamber on valmistatud materjalist, mis ei roosteta, tagades nii pikema kasutusperioodi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Läbimõõt 1″
toru pikkus (m) 10
Värvus Kollane
Kaal (kg) 2,2
Kaal, sh pakend (kg) 2,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 260 x 46
Kasutusvaldkonnad
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.